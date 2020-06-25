Самара, , 11:57 — REGNUM 55 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба регионального областного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, за минувшие 24 часа больше всего выявляли в столице региона (31 факт заражения). Еще девять таких случаев выявили в Тольятти и пять — в Сызрани. Четыре факта заражения коронавирусом зафиксировали в Новокуйбышевск, три в Кинели, и по одному в Октябрьске, Приволжском и Шенталинском районах.

Таким образом, на территории региона всего выявили 4557 факта заражения коронавирусом. При этом 2429 справились с ним (в том числе за минувшие 24 часа — 24 человека), а 53 пациента с COVID-19 умерли.

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