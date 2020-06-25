Москва, , 11:56 — REGNUM С начала недели в Москве прирост новых случаев заражения коронавирусом сократился на четверть. Об этом 25 июня сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

В департаменте напомнили, что по последним данным в столице выявили за сутки 885 носителей коронавируса.

«Прирост новых случаев с начала недели сократился на 26%», — говорится в информации.

В информации отмечается, что все новые пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.