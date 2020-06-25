Пятигорск, Ставропольский край, , 12:10 — REGNUM Ливни с грозой, градом и сильным шквалистым ветром ожидаются на территории Северного Кавказа 25 и 26 июня. В большинстве субъектов округа региональные МЧС объявили штормовое предупреждение.

В Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии 25 и 26 июня, по прогнозам синоптиков, местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с. На реках вероятен подъем уровня воды с достижением местами неблагоприятных отметок, а в горах — сход селей малого объема.

В Дагестане штормовое предупреждение действовало, а период с 23:00 24 июня по 03:00 25 июня. По районам моря прогнозировалось усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с.

Отметим, что в ряде регионов Северного Кавказа сильный ветер спровоцировал массовые отключения электроэнергии. В частности, в Чечне в результате непогоды без света на несколько часов остались более 75 тыс. жителей республики.