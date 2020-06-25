Новосибирск, , 11:53 — REGNUM В Новосибирской области режим безопасного поведения, введённый ранее из-за коронавируса, продлят и после 30 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в ходе прямой линии сегодня, 25 июня.

«Мы продлим после 30 июня ряд ограничений, и режим повышенной готовности продлится с 1 июля этого года», — цитируют «Все новости Новосибирской области» Травникова. — Ряд ограничений, конечно, постепенно будут сниматься. Возобновление работы объектов, где предусмотрено массовое скопление посетителей и покупателей — торговые центры, развлекательные центры, кинотеатры, объекты общественного питания — всё это будет в последнюю очередь, точно не с 1 июля, мы это продлим».

Глава Новосибирской области отметил, что ситуация остается достаточно напряжённой.