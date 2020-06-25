Калуга, , 11:54 — REGNUM 44 положительных теста на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 5 тыс. 834 положительных теста. 2 тыс. 399 человек находятся на лечении, 3 тыс. 392 человека выздоровели, 43 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (660), в Обнинске (427), в Боровском районе (251), в Жуковском районе (166), в Малоярославецком районе (156) и в Кировском районе (112).

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