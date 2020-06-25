Вена, , 11:57 — REGNUM Почти 269 млн человек по всему миру употребляли наркотики в 2018 году. Это на 30% больше, чем в 2009 году, говорится в распространённом 26 июня «Всемирном докладе о наркотиках — 2020» Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Специалисты управления подсчитали, что почти 269 млн человек употребляли каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики. При этом 35,6 млн из них понадобилась помощь врачей в связи с наркозависимостью.

Наибольшую опасность, отмечают эксперты, представляют опиоиды — героин и опиум. Употребляющие эти вещества зачастую гибнут из-за передозировки.

Самый распространённый наркотик — каннабис, он же марихуана, его употребляли почти 192 млн человек. Чаще всего это вещество употребляют в США, а также в Великобритании, Италии и Германии.

В докладе отмечено также, что в 2020 году стало больше тех, кто приобретал наркотики через скрытый сегмент интернета. Это связано с ограничениями, введёнными на фоне пандемии коронавируса.

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