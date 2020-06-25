Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM Жители Ростовской области продолжают игнорировать запрет на посещение пляжей, установленный в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Информация бурно обсуждается в социальных сетях, передаёт ИА REGNUM.

Наряду с появившейся информацией о спасении утопающих на донских водоёмах в социальных сетях интернет-пользователи опубликовали фотоснимки, на которых жители Ростова-на-Дону массово отдыхают на пляжах.

https://www.instagram.com/p/CB0nJXniQev/

«Пляж Северного водохранилища забит под завязку. Люди вырвались из квартир и назад их уже не загнать. На Солёном озере яблоку негде упасть. На пляже Зелёного острова не протолкнуться», — пишут участники паблика «Ростов Главный».

Вместе с тем в сети появились фотографии купающихся в фонтанах горожан. Причём освежиться в летний зной пожелали не только дети, но и взрослые.