Тбилиси, , 11:42 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии лабораторно подтверждено четыре новых случая коронавируса, а общее число увеличилось до 917 человек.

По информации с официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, за этот же период выписались из больниц 5 пациентов и общее число выздоровевших достигло 776 человек.

В графе скончавшихся фиксируется 14 летальных исходов за весь период распространения вируса в стране. 2744 человека находятся в зонах карантина, 258 пациентов остаются в стационарах под наблюдением врачей.