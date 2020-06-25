Омск, , 11:41 — REGNUM В Омске прокуратура проводит проверку по информации о вспышке коронавируса в Нежинском геронтологическом центре.

Как сообщили ИА REGNUM 25 июня в прокуратуре Омской области, организована проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о вспышке коронавируса в Нежинском геронтологическом центре появилась в омских массмедиа. Сообщалось, что за два дня были госпитализированы 19 проживающих центра. Всего в корпусе насчитывается 266 человек.

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