Симферополь, , 11:42 — REGNUM За прошедшие сутки на территории республики Крым было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщил глава региона Сергей Аксенов на своих страница в соцсетях.

«За 24 июня на территории Республики Крым подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции», — написал глава Крыма и добавил, что все новые зараженные были выявлены по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга.

Также он отметил, что в настоящее время общее число выявленных в регионе заразившихся SARS-CoV-2 возросло до 638.

При этом известно, что 434 человека в Крыму в настоящее время вылечились от нового заболевания и также зафиксировано 8 летальных исходов от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории России от COVID-19 скончались 92 пациента.

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