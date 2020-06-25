Краснодар, , 11:37 — REGNUM 52-летний пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 25 июня.

«Житель станицы Староминской был госпитализирован в Ленинградскую ЦРБ. Тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Больше месяца мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У пациента диагностированы тяжелое течение COVID-19 и внебольничная двусторонняя пневмония», — уточнили в оперативном штабе.

Осложняло течение болезни и гипертония. Спасти медики пациента не смогли.

Всего на Кубани число жертв коронавируса достигло 70 человек, в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ на 25 июня находятся 19 пациентов, ещё двое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.