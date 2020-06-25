Саратов, , 11:39 — REGNUM По мнению губернатора Саратовской области Валерия Радаева, в ситуации с коронавирусом регион с начала лета удерживается на плато, в связи с этим по рекомендациям Роспотребнадзора продолжается поэтапное снятие ограничений.

Так, с 27 июня начнут работать пляжи и фитнес-центры с учетом всех требований. С 29 июня режим ответственного поведения снимается для лиц старше 65 лет. Для работающих пенсионеров руководству предприятий рекомендовано сохранить этот режим до 12 июля. При несоблюдении дистанции и масочного режима, мы рискуем вернуться к ограничениям, добавил Радаев.

В регионе в ближайшее время планируют выйти на второй этап снятия ограничений.

ИА REGNUM напоминает, что в Саратовской области на 25 июня заражены коронавирусной инфекцией 5892 человека, выздоровели 2922 пациента, скончались 42 жителя.

Читайте также: В Саратовской области выявили 110 новых носителей коронавируса