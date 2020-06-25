Москва, , 11:35 — REGNUM В 2020 году перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) было выполнено лишь две апробации при его подготовке. Об этом 25 июня сообщил врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве.

«Этот год для службы ещё более сложный и ответственный», — сказал Музаев.

Отметил, что подход к организации к ЕГЭ уникален и оборудования, которое используется для контроля за сдачей предметов, нет больше нигде в мире. При этом как правило перед ЕГЭ ежегодно осуществляется шесть апробаций. Однако из-за коронавируса в 2020 году удалось выполнить лишь две проверки.

«Завтра будет еще апробация, как работает оборудование по иностранным языкам. Плюс еще два пробных экзамена. Мы делаем все, чтобы экзамен был не только безопасным, но и комфортным», — сказал Музаев.