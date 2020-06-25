25 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Очень жаль, что Ефремов стал причиной этой трагедии. Лучше бы все остались живы, а артист вдруг решил бы не пьянствовать за рулем. К несчастью, повод для разговора о ложном достоинстве в современной России — перед нашими глазами. И вся эпопея с Ефремовым его только ярче высветила. В таким подходом можно и в луже утонуть, никакое экономическое процветание всей страны не поможет, если открывающиеся возможности будут употребляться на такого рода «достоинства» всё большим числом людей.

Дарья Алексеева, , 18:27 — REGNUM История с актёром Ефремовым оказывается даже не менее показательной, чем многочисленные истории с хамами-чиновниками, а в чем-то и более: она показывает глубочайший в нашем обществе разрыв не только в доходах, но и в представлениях. Символическим сожжением очередного моста над этим разрывом можно считать новое заявление адвоката актера Эльмана Пашаева. Говоря о желании помочь детям погибшего Захарова, адвокат сообщил, Ефремов «готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь». Пашаев заверил в честности и искренности своих слов. Очень похоже, что слова эти действительно были искренними, и от того они становятся еще более отталкивающими.

«Достоинство» (Брейгель Старший. Свадебный танец. 1566(фрагмент))

Конечно, само предложение заменить детям погибшего отца на человека, причастного к смерти отца, выглядит антиэтичным. Тем более что искренность тут явно заключается не в любви к этим чужим детям, а в желании избежать отсидки: еще минус. Но концептуально здесь привлекают внимание слова «достойная жизнь». Что подразумевается под этим? Наличие папы, не чурающегося всяческими веществами, по пьяни садящегося за руль и потом вертящегося в попытке смягчить результат трагических последствий? Зато у детей будут бабосики?

Это представление о достоинстве — человека и человеческой жизни — буквально пронизывает самозваную элиту, от души верящую, что достоинство измеряется количеством бабла. Даже не нормального дохода или материального благополучия, которое необходимо человеку, а тупо бабла. Из любого источника, под любым предлогом. Достоинство, так же как дружба или верность, было всегда тем, что не продается, и тем, что невозможно купить. Серьезное забвение этой истины, которая давным-давно отличала человека от человекообразного, раз за разом играет с нашими элитариями злые шутки. Заставляя их думать, что любую проблему они решат, просто подбросив в достаточном количестве «корма». Печальнее всего даже не то, что это столь ярко выразил устами своего адвоката один артист, а то, что, раз за разом попадая в трагические ситуации, учатся наши элитарии крайне медленно.

«Я виноват». Место ДТП в центре Москвы которое устроил актер Михаил Ефремов Цитата из видео на YouTube

Но, казалось бы, — что для народа мнение бесконечно далеких от него «лучших людей»? А то, что информационную повестку продвигают они — как узнаваемые и известные лица, и все прославления бандитского образа жизни, несущиеся с телеэкранов, не проходят для народа бесследно. Кстати, о детях есть свежий пример. По новым данным Росстата, в России продолжает снижаться средний возраст деторождения у женщин, он уже составил 30 лет и продолжает ползти. Среди демографов популярно мнение, что причина тому — в желании сперва обрести достойную жизнь, а уже потом обзаводиться потомством. Обратите внимание, снова это извращенное представление о достоинстве, под которым понимается всего лишь материальный достаток. Да — нужный и полезный, но сам по себе не имеющий никакой ценности в отрыве от того, что, собственно, и составляет человеческое достоинство, да и саму жизнь. Поэтому гнаться за ним можно всю жизнь, так и не достигнув, сколько бы денег ни нахапать. Да и хапать-то особо не получается, жизнь не кино.

В итоге и денег толком не заработано (достойная жизнь — понятие расплывчатое, ее достичь сложно), и детей нет. Не получается сперва обзавестись «достойной» машиной, «достойной» квартирой», «достойным» образом жизни — а потом детьми. Потому что ошибочно путать цели и средства, и хотя об этом говорят нынешние проповедники блаженства — лайф-коучи, их слушатели, мотая на ус, так и не делают верных выводов. Нельзя появление в мир нового человека ставить в зависимость от того, насколько достойную жизнь ты можешь дать ему прямо сейчас: если ставить вопрос так, то детей не будет вообще, не случайно одна из наших т.н. звезд, известная миллионерша, говорит, что ребенок у нее один — и хватит, ибо большему числу детей она достойную жизнь не обеспечит. Да и какие дети будут достойны такого выдающегося в собственных глазах индивида? Отсюда и жизненные трагедии детей, родившихся у «достойных» родителей, которым нет до них никакого дела. Отдельно подчеркну: да, детей надо обеспечивать, это одна из прямых обязанностей родителя. Детей реальных, уже родившихся или четко намеченных, а не гипотетических, которые, может, когда-то придут как один из атрибутов солидного человека. Как некое подтверждение того, что я оброс жирком настолько, что уже могу себе позволить поделиться. И разницу надо видеть между возможностью обеспечить ребенка — и тем, чтобы дать ему «достойную» жизнь, повторяющие все пороки родителей, таких «достойных» и таких жалких. Как Ефремов, который в своем неумелом актерстве почему-то считает, что стал бы достойной заменой отца детям погибшего Захарова.

«Сколько выпил, не помню». Ефремов на утро после аварии Цитата из видео Россия24

Реальное жиробесие — удел исчезающе малой кучки новых русских бар и чуть более широкого слоя их ближайшей прислуги. А вот общественное мнение или, говоря русским языком, народное сознание необходимо начинать чинить уже сейчас. Потому что достойная в таком смысле жизнь недостижима, всегда будет кто-то, кто живет достойнее тебя, а ты на его фоне неудачник и вообще не имеешь права давать жизнь другим, о чем тебе с готовностью скажет очередная телезвезда — и ведь будет поддержана хором юных почитателей, которые спохватятся, когда повзрослеют, да поздно будет.

Очень жаль, что Ефремов стал причиной этой трагедии. Лучше бы все остались живы, а артист вдруг решил бы не ездить пьяным за рулем. К несчастью, повод для разговора о ложном достоинстве в современной России — перед нашими глазами. И вся эпопея с Ефремовым его только ярче высветила. В таким подходом можно и в луже утонуть, никакое экономическое процветание всей страны не поможет, если открывающиеся возможности будут употребляться на такого рода «достоинства» всё большим числом людей. Это как большую часть зарплаты тратить на фейерверки, показывая всем окружающим, как тебе сытно и хорошо живется.