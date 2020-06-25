Стокгольм, , 11:38 — REGNUM Несмотря на тот факт, что школьные образовательные учреждения продолжили работу во время пандемии коронавируса, этой весной в Швеции сотни родителей оставили своих детей дома. В свою очередь, власти акцентировали внимание граждан на то, что эпидемиологическая ситуация в стране не влияет на обязанность их детей посещать занятия. Об этом 25 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что во время пандемии коронавирусной инфекции на всей территории Швеции были закрыты университеты, колледжи и техникумы. Однако для учеников младших возрастов образовательный процесс не прекратился. Исключение составили лишь старшие выпускные классы. Более того, власти и представители Агентство общественного здравоохранения Швеции подчеркивали, что дети остаются дома только в случае их плохого самочувствия. Даже если один из родителей принадлежит к группе риска, ребенок все равно обязан посещать занятия.

Однако некоторые родители по тем или иным причинам не пускали своих детей в школу. Муниципальные власти сразу же предупредили, что необоснованный отказ посещать занятия может привести к уведомлению со стороны социальных служб или штрафу, так как получение школьного образования в Швеции является обязанностью.

Кристиан Олссон, являющийся руководителем отдела по вопросам школы и досуга в Хельсингборге, рассказал журналистам, что во время активной фазы пандемии в стране в его муниципалитете особо не давили на родителей, если они не пускали детей в школу. Однако теперь он признается, что штрафы за такой отказ могут достигать 10 000 шведских крон (1 072 долларов).