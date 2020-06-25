Барнаул, , 11:27 — REGNUM Несмотря на карантинные ограничительные мероприятия и десятки ежедневно выявляемых носителей коронавируса, в столице Алтайского края накануне, 24 июня, запустили четыре фонтана: «Лилия» и «Космос» на площади Советов, фонтаны у театра драмы и у торгового центра «Россия». Как сообщает официальный сайт мэрии Барнаула, это сделано в связи с проведением в Москве Парада в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне.

С 27 июня планируется работа 15 городских фонтанов, в том числе любимый горожанами пешеходный фонтан с подсветкой на ул. Панфиловцев, 22, созданный в 2019 году по нацпроекту «Жилье и городская среда», — пояснили в барнаульской мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 25 июня общее число носителей SARS-CoV-2 в Алтайском крае оставляет уже 3600 человек, причём 78 из них добавились только за последние сутки. Не обошлось без смертельных случаев.

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