Москва, , 11:25 — REGNUM Протекционизм в отношении компаний из России является правильным шагом, который способен поддержать рынок отечественного программного обеспечения на плаву. Об этом заявил член федерального политсовета Партии Роста, управляющий партнёр К5 Инвестиционная группа Дмитрий Тарасов.

«С идеей о квотировании закупок в сфере высокотехнологичных товаров я крайне согласен. В данном случае протекционизм в отношении российских компаний и особенно отечественного программного обеспечения — единственное правильное решение, которое хоть каким-то образом поддержит на плаву наш высокотехнологичный сегмент в экономике», — сказал Тарасов.

По его словам, сегодня данная сфера отстаёт от стран Запада, и это происходит ещё с советских времён, «когда изобретений было много, а внедрений — мало». Он напомнил, что инновации — это небольшие изобретения, продукты, которые так или иначе найдут своего потребителя.

В этой связи Тарасов призвал поддержать отечественное производство, чтобы покупать софт не у зарубежных фирм, а у российских разработчиков.