Смоленск, , 11:25 — REGNUM 42 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 25 июня.

За минувшие сутки с выздоровлением были выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта 27 пациентов с ранее подтверждённым заражением. Новых летальных исходов в регионе не зафиксировано.

Всего в Смоленской области на 25 июня положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4380 человек, 2051 пациент выздоровел. 61 пациент с подтверждённым заражением скончался.