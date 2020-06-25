Ульяновск, , 11:24 — REGNUM В Ульяновской области за сутки выявлены 103 носителя коронавируса, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По информации на 25 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 5242 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 109. В настоящее время продолжают лечение 2548 человек.

Выздоровели 2659 пациентов с коронавирусом, в том числе 53 человека — за последние сутки. Новых летальных исходов нет, всего умерли 35 человек.

По данным управления Роспотребнадзора, в Ульяновской области на 24 июня проведено 104 893 исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 98 223 человек. Под наблюдением оставались 5544 человек, сняты с наблюдения — 13 995 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 25 июня выявили 984 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в ПФО подтверждено 68 177 случаев.