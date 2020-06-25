Тбилиси, , 11:29 — REGNUM Выпускникам школ на единых национальных экзаменах в Грузии могут разрешить находиться без защитных масок. Об этом 24 июня в эфире «Общественного телевидения» рассказала заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

«На основе рекомендаций минздрава парты оборудованы пластиковыми барьерами. Таким образом, сейчас идёт обсуждение вопроса, насколько допустимо, чтобы абитуриенты смогли работать на своём месте без маски», — сказала Габуния.

Она добавила, что окончательное решение должно быть принято в течение нескольких дней.

Напомним, единые национальные экзамены в Грузии решено проводить очно. Они пройдут с 6 по 25 июля. В качестве мер для предотвращения распространения коронавируса решено впускать в класс не более десяти человек, не включать кондиционеры, а детей с повышенной температурой помещать в отдельные аудитории.

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