Ростов-на-Дону, , 11:23 — REGNUM Почти 16 тыс. наблюдателей осуществляют общественный контроль за ходом голосования по поправкам к Конституции РФ в Ростовской области. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков.

По его словам, жители Ростовской области ещё могут записаться в наблюдатели на голосовании по поправкам к Конституции РФ. Набор продлён до 29 июня. В настоящее время заключено более 30 соглашений с общественными организациями и политическими партиями при подготовке и проведении общероссийского голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к проведению голосования по поправкам к Конституции РФ в Ростовской области подготовлено 2 тыс. 613 участков. В период с 25 по 30 июня проголосовать можно как в помещении участковой комиссии, так и на дому, на придомовой территории. Основной день общероссийского голосования — 1 июля.

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