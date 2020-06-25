Стокгольм, , 11:24 — REGNUM В Швеции высокая температура воздуха уже успела создать новые проблемы для медицинского персонала больниц, который должен носить средства индивидуальной защиты, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Об этом 25 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Жара на территории Швеции по-прежнему не спадает. Ожидается, что максимальная температура воздуха будет продолжать превышать 30 градусов на большей части страны. В свою очередь, это создает проблемы для медперсонала системы здравоохранения, главное направление работы которого в последние месяцы одно, — лечение пациентов с COVID-19.

«Да уже и раньше было тяжело, а сейчас работать в этой жаре просто ужасно. Вчера я весь день носила защитную одежду. Пот просто тек, и единственное, о чем я могла думать — это глоток воды», — поделилась Матильда Нигрен, медсестра-реаниматолог в Каролинской больнице в Стокгольме.

Подобная ситуация наблюдается сразу в нескольких регионах. Медики особенно страдают в Йёнчёпинге и Сёдерманланде. Жара около 30 градусов наблюдается и на территории Стокгольмского региона.