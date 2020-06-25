Красноярск, , 11:21 — REGNUM За сутки в Красноярском крае подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом. За весь период в регионе коронавирус выявлен у 8182 человек, сообщили ИА REGNUM 25 июня в краевом оперштабе. Темп прироста за сутки составил 1,9%.

Выздоровели 59 человек, за весь период — 3308.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за всё время скончались 99 пациентов с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом