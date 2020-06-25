Москва, , 11:28 — REGNUM Фактически все субъекты РФ готовы к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 25 июня сообщил врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, на данный момент в Москве и регионах столичного часового пояса производится апробация техники, которая будет применена во время сдачи ЕГЭ.

«Апробируется вся техника и работа организаторов по печати контрольно-измерительных материалов. На сегодня мы видим готовность практически всех субъектов. В этой апробации есть единичные случаи, которые мы разберём и примем на вооружение», — сказал Музаев.

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