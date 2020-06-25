д. Моглино, , 12:12 — REGNUM Следователи и поисковики начали розыск солдата, чей медальон был найден во время раскопок недалеко от места на Псковщине, где в годы войны находился нацистский концлагерь Моглино. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Псковской области.

Следователи и поисковики устанавливают родственников красноармейца, чей солдатский медальон обнаружен на месте раскопок на территории бывшего концлагеря Моглино Фото: пресс-служба СК по Псковской области.

Напомним, поисковики общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» во время проверки сведений из рассекреченных архивных документов УФСБ России по Псковской области обнаружили возле деревни Моглино массовое захоронение мирных жителей.

В годы войны здесь был концлагерь для советских военнопленных. Позже сюда согнали и мирное население. Большинство узников концлагеря погибли.

В настоящий момент поисковикам удалось обнаружить в яме останки десяти человек, а также солдатский медальон с сохранившейся до наших дней идентификационной запиской, выполненной на стандартном бланке тех времен, и старинную монету.

«Сейчас следователи с поисковиками устанавливают родственников этого бойца, который был мобилизован на фронт из Ульяновска», — уточнили в ведомстве.

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