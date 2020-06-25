Курск, , 11:18 — REGNUM В Курской области 25 июня зарегистрировано 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 4747 случаев заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1973 пациента: 121 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 88 — в Курской городской больнице № 6, 71 — в городском клиническом родильном доме, 60 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 24 — в Железногорской городской больнице № 1. 1600 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 2744 пациента, в том числе 22 — за последние сутки. Скончались 27 человек.

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