Нижний Новгород, , 11:18 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 25 июня выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 выросло до 16 414 человек, сообщает пресс-служба областного правительства.

За последние сутки в регионе выписаны 103 человека, полностью выздоровели с момента начала наблюдения 9592 нижегородца или более 58,4% от общего числа носителей коронавируса в области. 212 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки скончались пятеро жителей региона.

По словам губернатора Глеба Никитина, в инфекционных стационарах области лечение получают более 900 человек, около 5,7 тыс. наблюдаются медиками амбулаторно, девять человек — в обсерваторах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 25 июня выявили 984 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 68 177 случаев. Второй раз на этой неделе число новых выявленных случаев заражения составило менее одной тысячи.