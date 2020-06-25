Волгоград, , 13:43 — REGNUM Ещё 101 носитель коронавируса выявлен в Волгоградской области за истекшие сутки. Выписаны с выздоровлением 86 человек, один скончался, сообщили 25 июня в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии подтверждено 5825 случаев заражения коронавируса. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2152 взрослых и 61 ребёнок. За сутки зарегистрирован один летальный исход.

Общее количество выздоровевших граждан достигло 2698.

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