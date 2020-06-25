Чебоксары, , 11:16 — REGNUM В Чувашии переболели COVID-19 ещё 50 человек, при этом число выявленных новых случаев заражения превышает 60. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По информации на 25 июня, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 4802 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 62. В настоящее время продолжают лечение 2010 заболевших.

Выздоровели 2767 пациентов с коронавирусом, в том числе 50 — за 24 июня. Новых летальных исходов нет, всего умерли 25 человек.

По числу вновь выявленных случаев заражения Чувашия находится на пятом месте, уступая Нижегородской области (217 человек), Саратовской области (110), Ульяновской области (109) и Пензенской области (70).

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 25 июня выявили 984 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в ПФО подтверждено 68 177 случаев.