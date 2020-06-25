Ростов-на-Дону, , 11:16 — REGNUM В Ростовской области с начала 2020 года зарегистрировано семь случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, в Красносулинском районе подтверждено два случая заражения после укусов клещей, по одному случаю — в Волгодонске, Зверево, Целинском, Октябрьском и Пролетарском районах. При этом специалисты уточняют, что показатель заражения крымской лихорадкой за период с января по июнь 2020 года втрое ниже прошлогоднего показателя. Так, за аналогичный период 2019 года был подтверждён 31 случай заболевания КГЛ.

ИА REGNUM напоминает, что с начала 2020 года к медикам за помощью обратились 2,4 тыс. жителей Дона, пострадавшие от укусов клещей. Этот показатель вдове ниже прошлогоднего.