Кабул, , 11:17 — REGNUM За минувшие сутки на территории Афганистана было выявлено 460 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав.

По данным ведомства, в результате этого на сегодняшний день общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране составляет 30 175.

Также сообщается, что за этот же период в Афганистане от COVID-19 скончались 36 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 675.

Кроме этого, указывается, что в настоящее время в стране свыше 10 тысяч человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий рассказал, что школьники Польши вновь приступят к занятиям в учебных учреждениях, прерванным из-за пандемии коронавируса, с сентября текущего года.