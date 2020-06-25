Париж, , 11:13 — REGNUM В столице Франции Париже 25 июня начала работу Эйфелева башня, сообщается на сайте достопримечательности.

Вместе с тем отмечается, что во время посещения башни будут действовать санитарные меры, в том числе социальная дистанция и ношение масок.

Как сообщало ИА REGNUM, Эйфелева башня была закрыта для посетителей в начале марта в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Также в стране были запрещены все массовые мероприятия.

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