Ростов-на-Дону, , 11:10 — REGNUM В Ростовской области число случаев обращения к медикам по поводу укусов клещей вдвое ниже показателя 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, если с начала 2020 года года к медикам обратились 2 тыс. 415 человек, включая 971 ребёнка в возрасте до 14 лет, то за аналогичный период 2019 года пострадали от укусов клещей 4 тыс. 766 человек.

В ведомстве уточнили, что противоклещевая обработка прошла на открытых территориях общей площадью 11,4 тыс. гектаров, половина из них — пастбища.

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