Москва, , 11:11 — REGNUM Ранее публиковали статьи и собирали деньги с криком о помощи всем миром на помощь больным детям. Теперь после решения президента РФ Владимира Путина деньги (около 60 млрд рублей) будут направляться на лечение таких детей, заявила корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты города Севастополя, председатель Попечительского совета Севастопольской региональной общественной организации «Особые дети» Наталья Кирюхина.

«Президент для контроля расходования этих средств поручил создать этот особый прозрачный механизм с участие представителей общественных и благотворительных организаций, которые своими делами заслужили доверие.

Важно, что эти деньги будут направляться плюсом к уже существующему объему финансирования медицинской помощи.

Это решение главы государства, безусловно, в духе тех изменений в Конституции, в поддержку которых уже началось электронное голосование, — о детях как важнейшем приоритете государственной политике, о доступности медицинской помощи, о адресной социальной поддержке и о недопустимости дискриминации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Хватит посредством телевидения и других СМИ собирать с простых граждан средства. Решение президента о повышении ставки НДФЛ для богатых абсолютно правильное.

Теперь можно сказать, что в России о детях будет заботиться социально ориентированный бизнес», — высказала свое мнение Наталья Кирюхина.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2020 года в обращении к населению Владимир Путин объявил о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год.

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