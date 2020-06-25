Уфа, , 11:36 — REGNUM Туристический поток в Башкирии в прошлом году составил 2,7 млн человек, что на 200 тысяч туристов больше, чем в 2018 году. Об этом 25 июня сообщил первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров на очередном заседании госсобрания региона.

По его словам, по итогам прошлого года было зафиксировано увеличение объема платных услуг в туристической сфере на 1,5% (всего более 13 млрд рублей). Таким образом, Башкирия заняла второе место в Приволжском федеральном округе и девятое место в стране по этому показателю.

Назаров пояснил, что больше всего услуг оказывалось в санаторно-оздоровительной сфере (около 5 млрд рублей). По этому показателю Башкирия поднялась на первую строчку рейтинга в Приволжском федеральном округе и на пятое место по стране.

Отмечается, что в прошлом году регион занял девятое место по результатам Национального туристического рейтинга и вошел в десятку регионов, наиболее привлекательных для туристов. Помимо этого, Башкирии заняла шестое место в рейтинге субъектов РФ по популярности посещения туристами в дни новогодних каникул. А горные склоны Башкирии постоянно входят в тройку популярных горнолыжных курортов страны.

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии отметил, что согласно прогнозам, из-за простоя в апреле-июне текущего года в туристической отрасли Башкирии предполагаемые потери составят порядка 2 млрд рублей.

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