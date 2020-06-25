Варшава, , 11:13 — REGNUM Школьники Польши вновь приступят к занятиям в учебных учреждениях, прерванным из-за пандемии коронавируса, с сентября текущего года. Об этом 26 июня сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в эфире радио Лодзи.

«Я хочу подчеркнуть, что с начала сентября дети и подростки возвращаются в школу», — заявил он.

Также премьер-министр Польши указал, что студенты вузов возобновят свое обучение в октябре текущего года и подчеркнул, что данное решение является определенным.

При этом Моравецкий отметил, что в случае наступления второй волны пандемии коронавирусной инфекции у правительства страны теперь больше опыта и потому «мы не собираемся закрывать экономику до такой степени, как было раньше».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение об уходе на двухнедельный карантин по рекомендациям медиков принял после контакта с человеком, у которого позднее тест на коронавирус дал положительный результат, президент Сенегала Маки Салл.