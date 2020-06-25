Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки снизилась нагрузка на стационары, развёрнутые для пациентов с коронавирусной инфекцией. Если днём ранее, 24 июня, коечный фонд был заполнен на 31,3%, то 25 июня этот показатель сократился до 30,4%, передаёт ИА REGNUM.

В настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 700 пациентов, получившие положительный результат теста на SARS-CoV-2. Состояние 39 человек врачи оценивают как тяжёлое. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Наряду с этим под медицинским наблюдением находятся 9 тыс. 926 человек, большинство из которых находятся на самоизоляции по месту жительства. Этот показатель также несколько сократился по сравнению с предшествующими суткам. Так, 24 июня на врачебном контроле находились 10 тыс. 241 человек.

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