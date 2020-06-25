Екатеринбург, , 11:02 — REGNUM В Свердловской области подтвердили информацию ещё о 192 случаях заражения коронавирусом по данным на 25 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Вирус выявили у жителей Алапаевска, Арамили, Артемовска, Ачита, Арта, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхних Серёг, Верхней Туры, Дегтярска, Екатеринбурга (106), Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Красноуфимского района, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Режа, Серова, Среднеуральска, Сысерти и Тавды.

Теперь в регионе зафиксировано 11 684 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили действие «режима повышенной готовности» по коронавирусу по 29 июня 2020 года.

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