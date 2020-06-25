Нур-Султан, , 11:00 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса — это проходящее явление и временные трудности. Об этом 25 июня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тiлi» («Родное слово»).

Глава государства отметил, что пандемия изменила привычный уклад жизни не только в Казахстане, но в мире. По его мнению, перед пандемией оказались беспомощны даже самые развитые страны.

Токаев выразил несогласие с утверждением о проигрыше коронавирусу. Он напомнил, что в республике в сжатые срок построены три инфекционные больницы. Глава государства призвал соблюдать режим карантина и внимательно относится к санитарным требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 июня в Казахстане выявили 19 285 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 11 882 человека, скончались 136 пациентов.

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