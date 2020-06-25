Казань, , 11:07 — REGNUM В Татарии на 25 июня коронавирус подтвердился всего у 4350 человек, за сутки выявлено заражение коронавирусом еще у 40 пациентов, информирует общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с момента начала наблюдения от коронавирусной инфекции излечились 3661 человек, скончались 13 пациентов.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы 10 человек, 30 — получают помощь на дому. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в возрасте от 30 до 50 лет — 18 человек. Из числа новых зараженных — 22 человека проживают в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии в числе первых доноров плазмы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией стали медицинские работники, переболевшие COVID-19.

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