Москва, , 11:04 — REGNUM Число сотрудников Росатома с подтверждённым заражением коронавирусом увеличилось в два раза за последние две недели. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачёв в видеообращении к сотрудникам отрасли.

Он отметил, что двумя неделями ранее было объявлено о выходе на плато, каждый день в госкорпорации выявляли примерно 30−40 человек с SARS-CoV-2. С тех пор число инфицированных практически удвоилось.

«Что радует — 69% переносят инфекцию бессимптомно. Растет и количество выздоровлений», — отметил Лихачёв.

Глава госкорпорации добавил, что эпидемия коронавирусной инфекции перекинулась с Москвы на некоторые «атомные» города. Так, в Сосновом Бору, Сарове и Десногорске болезнь выявили у сотен человек, однако в Трёхгорном, Снежинске, Лесном, Глазове, Зеленогорске и Полярных Зорях случаев заболевания нет или совсем немного.

Читайте также: В «Росатоме» оценили ущерб от эпидемии коронавируса