Ростов-на-Дону, 25 июня 2020, 10:52 — REGNUM В Ростовской области после коронавируса за истекшие сутки выздоровели ещё 127 жителей, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 25 июня.
Общее число жителей Ростовской области, получившие положительный результат теста на коронавирус, поданным на утро 25 июня, составило 9 тыс. 74 человека. Общее число излечившихся достигло 4 тыс. 778 жителей Дона.
ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки зарегистрировано ещё 124 носителя SARS-CoV-2.
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