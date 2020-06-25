Абакан, , 10:52 — REGNUM Ещё три случая смерти пациентов с коронавирусом официально подтверждено в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 25 июня в правительстве республики.

В Черногорской межрайонной больнице умерли три женщины. Им было 65, 83 и 89 лет, все они имели тяжёлые сопутствующие заболевания.

Таким образом, за весь период в Хакасии скончались 15 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Хакасии по состоянию на 25 июня коронавирус выявлен у 1696 человек. Общее число выздоровевших достигло 1152.