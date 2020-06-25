Пенза, , 11:05 — REGNUM В Пензенской области 25 июня подтвердились 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выявили коронавирус у 4593 жителей региона. Выздоровели после заражения 4100 человек, за последние сутки 23 пациента. Скончались с начала пандемии 37 человек, за сутки — одна женщина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работу в плановом режиме с 22 июня возобновил ряд отделений Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко.

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