Ханты-Мансийск, 25 июня 2020, 10:48 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 319 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги новых заражений — Сургут (108 положительных тестов), Нефтеюганск (39), Нижневартовск (27).
Всего с начала пандемии в Югре на 25 июня зарегистрировано 7542 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 3687 человек, скончались 38 пациентов.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе составляет 1,17.