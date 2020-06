Ирвайн, США, , 10:48 — REGNUM Blizzard Entertainment проведёт презентацию по предстоящей игре World of Warcraft: Shadowlands уже 8 июля 2020 года. Об этом 24 июня сообщалось на официальном форуме проекта.

В рамках презентации Джон Хайт (исполнительный продюсер) и Ион Хаззикостас (директор игры) расскажут о ранее неанонсированных нововведениях. Оба разработчика будут вести трансляцию из дома.

Напомним, Shadowlands — это предстоящий масштабный аддон к World of Warcraft. По сюжету, геймерам предстоит отправиться в загробный мир, чтобы сразиться с Сильваной Ветрокрылой.

