Ростов-на-Дону, , 10:43 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили ещё 124 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 25 июня.

Так, новые случаи заражения подтверждены в 20 городах и районах Ростовской области, с наибольшим числом в Ростове-на-Дону — 61, Новочеркасске — 14 и Белокалитвинском районе — 11.

Большинство новых носителей инфекции — жители региона в возрасте от 46 до 65 лет (42,7%). 26,6% случаев приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет, более 20% — от 66 до 79 лет, 10,5% новых случаев заражения зарегистрировано среди детей.

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