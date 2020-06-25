Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Названы игры, которые пополнят библиотеку сервиса Xbox Game Pass. Полный список проектов 24 июня опубликовал портал Gematsu.

В библиотеке сервиса появятся следующие игры: Night Call, Observation, The Messenger иStreets of Rogue. Издание также отмечает, что многие ранее доступные проекты исчезнут из Xbox Game Pass уже 30 июня 2020 года.

Напомним, Xbox Game Pass — это платный сервис подписки для PC и игровой консоли Xbox One. С его помощью геймеры каждый месяц получают доступ к определённому количеству видеоигр.

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