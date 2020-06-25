Пенза, , 10:43 — REGNUM Музей находок поисковых отрядов Пензенской области «Свидетели бессмертного подвига» открыли члены пензенского регионального отделения «Поисковое движение России». Об этом сообщили журналисты РИА Пензенской области.

Церемония открытия музея состоялась 24 июня. Ее приурочили к проведению парада Победы в Москве.

В экспозиции музея представлены личные вещи бойцов, их форма, оружие, награды и письма, найденные в основном в ходе полевых экспедиций пензенских поисковиков. Экспонаты распределены по нескольким тематическим стендам.

Посетителям предлагают ознакомиться с экспонатами бойцов Красной Армии, медицинских работников, военным блиндажом, а также диорамой боев Пензенской 61-й стрелковой дивизии.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, присутствовавший на открытии, дал высокую оценку экспозиции и поручил включить музей в один из новых туристических маршрутов.

«Очень важно, что поисковые отряды Пензенской области проводят кропотливую работу, чтобы вернуть имена героев их родине, их семьям. Это трудная и непростая работа — вы храните память земляков, даете надежду родственникам пропавших без вести», — поблагодарил поисковиков Белозерцев.