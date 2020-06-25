Краснодар, , 10:41 — REGNUM 59 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 25 июня. Самому младшему пациенту — два года, старшему — 83 года.

«13 случаев зафиксировано в краевой столице, в том числе двухлетний ребенок. Семь заболевших в Сочи, шесть — в Армавире, по пять — в Гулькевичском и Белореченском районах, где также заболел семилетний ребенок. Четыре случая выявлено в Новороссийске, в том числе дети 5 и 11 лет, трое заболевших в Новокубанском районе, по два — в Геленджике, Крымском и Кущевском районах, в последнем среди заболевших 15-летний подросток», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе с 12 марта по 25 июня подтверждено 5683 случая заражения. Показатель заболеваемости COVID-19 составляет на 100 тысяч населения 100,1. 19 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели 4403 пациента. 70 человек скончались.